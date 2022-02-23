İbrahim Üzülmez’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez’in babası Kemal Üzülmez (83), toprağa verildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Şefkatiye Mahallesi’nde yaşayan emekli nakliyeci Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaelispor eski başkanı merhum Hüseyin Üzülmez’in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez’in cenazesi; ikindi namazına müteakip Şefkatiye Camisinde kılınan namazın ardından Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.