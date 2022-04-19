İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ulaşan hackerlerin e-devlet üzerinden bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Haskoloğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında şikayetçi olduğu Haskoloğlu, Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Haskoloğlu, ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Haskoloğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.