İbrahim Haskoloğlu tahliye oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ulaşan hackerlerin e-devlet üzerinden bilgi sızdırdığını iddia etmişti.

Gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan 19 Nisan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatları Haskoloğlu’nun tutuklanmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 40. Asliye Ceza mahkemesi Haskoloğlu’nun tahliyesine karar verdi. Tahliye kararını avukatı Emrah Karatay sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Karatay paylaşımında, “Müvekkilimiz @haskologlu an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest” ifadelerine yer verdi.