banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

İBB’nin kestiği çınar ağaçlarına İstanbul Çevre Konseyi’nden tepki geldi

İstanbul Çevre Konseyi, Çırağan Caddesi’nin ardından Topkapı Panorama Parkı’nda da çınar ağaçlarının çeşitli gerekçelerle kesilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı. Yaşatmalıyız. Desteklenir, tedavi edilir, ilaçlanır ama kestirmecilik yapılıyor. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz?” dedi.

Asayiş 02.04.2022, 13:26
İBB’nin kestiği çınar ağaçlarına İstanbul Çevre Konseyi’nden tepki geldi

İstanbul Çevre Konseyi, Çırağan Caddesi’nin ardından Topkapı Panorama Parkı’nda da çınar ağaçlarının çeşitli gerekçelerle kesilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı. Yaşatmalıyız. Desteklenir, tedavi edilir, ilaçlanır ama kestirmecilik yapılıyor. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz?” dedi.

Çırağan Caddesi’ndeki 112 çınar ağacının ardından Topkapı Panorama Park’ında 12 ağaç İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesildi. Kesilen ağaçların üzerine, “Bu ağaç, turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır” yazılı plakalar çakıldı. İstanbul Çevre Konseyi Bileşenleri çınar ağaçlarının tedavisi yapılmadan kesimine tepki gösterdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri ve Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş ile Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

“Şimdi de bunları böcek var diye kestiler”

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Eskiden İstanbul’da mimoza ağaçları vardı. Ihlamur ağaçları, akasya ağaçları vardı. Bunlar İstanbul’un ağaçlarıydı. Çeşitli bahanelerle İstanbul’dan yok edildi. Şimdi sıra geldi çınar ağaçlarına. Çınar ağaçları İstanbul’un sessiz tanıklarıdır. İstanbul’da onlarca belediye başkanı, onlarca meclis üyesi görmüş ağaçlardır. Dili olsa da konuşsalar. Bu ağaçlar çeşitli gerekçelerle kesiliyorlar. Önce Çırağan’da 112 tane ağacı mantar ya da kanser diye kestiler. Şimdi de bunları böcek var diye kestiler. Üzerlerinde bulaşıcı var diye tabela koydular” dedi.

“Seçkin’in görevden alınmasını istiyoruz”

Çetintaş, “Eğer bulaşıcı varsa ve diğer ağaçlara sıçrayacaksa bu ağacı kökünden almaları gerekiyordu. Ama onlar sadece üzerinden kesmişler ve üzerlerine de bulaşıcı var diye not bırakmışlar. Bizde artık görüyoruz ve inanamıyoruz. Biz de onlara diyoruz ki; ‘Artık ağaçlar korona oldu ibaresi gösterecekler’. Çünkü başka ağaçları başka sebeplerle kesecekleri gözüküyor. Bu bağlamda biz İstanbul Çevre Konseyi olarak, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin’in istifasını ya da görevden alınmasını istiyoruz. Başka türlü bu skandallar bitmeyecek” şeklinde konuştu.

“Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Biz Tüketici Konfederasyonu olarak olaya şundan ötürü müdahiliz ve siyasi hiçbir düşüncemiz yok. Sağlıklı çevrede yaşamak 8 temel evrensel tüketici hakkından birisidir. Şu ağaç köklerine bakıyorum, kocaman kocaman çapları var. Bu çapa ulaşması için belki yüzyıl geçmesi lazım. Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı. Yaşatmalıyız. Desteklenir, tedavi edilir, ilaçlanır ama kestirmecilik yapılıyor. Ben de dedim ki; ‘Verem olmuştur’ de. Bir de öyle kes. Böcek geldi kestik, kanser oldu kestik. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz? Tedavisine uğraşmıyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

“Burada 12 tane yetişkin ağaç kesilmiş”

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen en sağlıklı besin olan balığa hasret kalındığını söyleyen Ağaoğlu, “Çünkü biyolojik arıtma yapılmıyor. İstanbul tarihi kent beton yığınına döndü. Burada ağaçların çoğaltılması lazım. Kesilmesi değil. Tekrar söylüyorum tüketicin 8 temel hakkından birisi temiz çevrede yaşamaktır. Bu hakkı ihlal ederlerse bende tepkimi koyarım. Haklı olarak. Burada 12 tane yetişkin ağaç kesilmiş. Üzerlerine de tabela konulmuş. Böcek geldi diye. Çırağan’da da kesildi. Yani kim ne yapmak istiyor? Neden yaşatmak istemiyorlar? Tembellikten mi? Uğraşmamak için mi? İnsanları da hastalandığında böyle yok mu ediyorlar? Unutmayalım ki; Bizim ecdadımızın çok önemli bir lafı var. ‘Yaş kesenin başı kesile’. Biz kimsenin başı kesilsin istemiyoruz. Yeşilin de ağacın da kesilmesini istemiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Adanaspor 28 38
10. Keçiörengücü 28 36
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 29
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık