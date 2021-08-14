İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi.

Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı.

O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Göüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.