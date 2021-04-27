İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar!

İBB'nin Hatay Dörtyol belediyesine verdiği kayıp 100 atla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre atlardan 80'i Erbil ve Musul'a, 5-6'sı Bursa'ya, birkaçı da Şanlıurfa'ya satıldı. Atların çiplerinin çıkarılması için mezbahane ve ameliyathane kurulduğu öğrenilirken, Bursa'ya satıldığı öne sürülen atların ise fotoğrafı ortaya çıktı.

Adalar'da bir dönem fayton taşımacılığı yapılan atlarla ilgili yeni bir tartışma çıkmış, İBB'nin Adalar'da ulaşım için elektrikli araçlara geçme kararı almasıyla, toplatılarak sahiplendirilen bin 177 attan MHP'li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne verilen 100 atın kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Adalar'ın Atları Platformu atların akıbetini sorarken, İBB'den yapılan açıklamada sorumluluğun atları teslim alan kurumlarda olduğu belirtilmişti.

BİR BÖLÜMÜ, 2 BİN DOLARDAN IRAK'A SATILMIŞ

100 at skandalıyla ilgili araştırma yapan Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, konuya ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. İstanbul'dan giden 100 atın 1'inin yolda öldüğünü belirten yazar, adını vermediği kaynağından edindiği bilgilere göre kalan 99 atın akıbetini şu şekilde anlattı: "Kaybolan 99 atın 80'inin çiplerinin çıkarılarak tanesi 2 bin dolardan Irak'a satıldığını, kalan atların bir kısmının çevre illere gittiğini, hasta ve yaşlı olanların ise kesilip kıyma-kuşbaşı olduğunu söylemişti adı bende saklı, bölgedeki at piyasasının tam kalbinde olan kaynağım."

EVİN BAHÇESİNE AMELİYATHANE VE MEZBAHANE KURMUŞLAR

Olayı derinleştirdikçe kan dondurucu detaylar öğrendiğini belirten Boğazlıyan, atların çiplerinin çıkarıldığını hatırlatıp "Şebeke, yaklaşık 15 atın çipini Dörtyol'daki at çiftliğinde, kalan atların çiplerini ise Adana Yüreğir'deki bir evde çıkardı. İnsan sormadan edemiyor 'Çiftlik tamam da evde böyle bir operasyon nasıl yapılır?' Onun da yanıtını aldım. Evin bulunduğu arsaya hem mezbaha hem ameliyathane kurmuşlar. Çipler o ameliyathanede çıkarılmış, satışa uygun olmayan atların kesimi de o mezbahanede yapılmış." ifadelerini kullandı.

ATLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yazıda yer alan verilere göre satılan 80 at Irak'ın Erbil ve Musul şehirlerinde bulunuyor, birkaç at da Şanlıurfa'da. Ayrıca Bursa'ya satılan 5-6 atın da Kasım ayına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.