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İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Vali Yavuz’a hakaret davasının dördüncü duruşması gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı.

Asayiş 01.12.2020, 15:49
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Vali Yavuz’a hakaret davasının dördüncü duruşması gerçekleşti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP’ tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada, tanıkların dinlenmesi talep edildi. Duruşma 28 Ocak tarihine ertelendi.
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