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Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 15 kişi yakalandı

SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İL GENELİNDE YAPILAN ‘HUZUR UYGULAMASI’ KAPSAMINDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 5 KİŞİ VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANMALARI BULUNAN 10 ŞAHIS YAKALANIRKEN 14 KİŞİYE DE MASKE TAKMADIKLARI İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ.

Asayiş 19.09.2020, 17:27
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Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 15 kişi yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan ‘huzur uygulaması’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalanırken, 14 kişiye de maske takmadıkları için para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ‘huzur uygulaması’ adı altında umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinde masalar arasındaki mesafe, iş yerlerine girişte dezenfektan bulundurulması, uyarı işaretlerinin belli noktalarda yer alması ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı kontrol edildi. Eş zamanlı olarak girilen 30 iş yerinden 9’unun evraklarının eksik olduğu, 4 iş yerinde kapalı alanda tütün mamullerinin tüketimine izin verildiği ve 3 iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Uygulama sırasında haklarında 15 yıl 8 ay, 11 yıl 8 ay, 5 yıl, 4 yıl, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 10 şahıs da yakalandı. Uygulama sırasında polis ekiplerince 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 14 kişiye maske takmadıkları için para cezası kesildi.

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