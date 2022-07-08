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Huzur güvenliği uygulaması
DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.
Asayiş 08.07.2022, 10:02
DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 669 kişi ve araç kontrol edildi, yakalaması bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlara sevk edildiler.