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Huzur güvenliği uygulaması

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.

Asayiş 08.07.2022, 10:02
Huzur güvenliği uygulaması

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 669 kişi ve araç kontrol edildi, yakalaması bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlara sevk edildiler.

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