Huzur güvenliği uygulaması

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 669 kişi ve araç kontrol edildi, yakalaması bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlara sevk edildiler.