Huzur güven uygulamasında hassas burun görev başında

Adana’nın Kozan ilçesinde göreve başlayan özel eğitimli hassas burunlu narkotik köpeği huzur ve güven uygulamasında ilk görevini gerçekleştirdi.

Hassas burunlu narkotik köpeği araçlarda detaylı arama yaparken uygulamada kendisini izleyen vatandaşlara da yetenekleri sergileyerek büyük beğeni aldı. Kozan’da gerçekleşen Huzur Güven uygulamasında ASELSAN tarafından geliştirilen bir çok ilde kullanımına başlanan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi Zafer 3700’de kullanımına başlandı.

İlçede gerçekleşen huzur güven uygulamasında 195 araç ve 730 şahıs sorgusu gerçekleşirken 12 araca çeşitli maddelerden 24 bin 104 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada alkollü yakalanan sürücüler polislere zor anlar yaşatırken 2 aranan şüpheli ve 1 kuru sıkı ve ruhsatsız tabanca ele geçti.