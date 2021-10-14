banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
"Bu yılki asgari ücret 45 yıla bedel olacak"
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Huysuz inek veterinerin çenesini kırdı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen inek, tekme attığı veterinerin çenesini kırdı. Talihsiz veteriner tedavi altına alındı.

Asayiş 14.10.2021, 15:28
Huysuz inek veterinerin çenesini kırdı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen inek, tekme attığı veterinerin çenesini kırdı. Talihsiz veteriner tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’da görev yapan veteriner hekim Nesip Çelik, ineğe şap aşısı yapmak istedi. Ancak huysuzlanan hayvan, şiddetli bir tekme darbesiyle hekim Çelik’in çenesini ve dişlerini kırdı. Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1