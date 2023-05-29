Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’da cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Çetin K., daha önce husumet yaşadığı Eren E.’nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Karşı ateşte yaralanan saldırgan Eren E.’nin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, Etimesgut’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Çetin K., daha önce husumet yaşadığı Eren E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma meydana geldi. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu Çetin K. hayatını kaybederken, yaralanan katil zanlısı Eren E.’nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.