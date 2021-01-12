Husumetlisinin işyerinde havaya sıkınca yakayı ele verdi

Tekirdağ’da 32 suç kaydı bulunan şüpheli, husumetlisinin işyerinin önünde havaya ateş açınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçesinde R.Y. husumet beslediği M.N.K. ve oğlu S.K.’ye ait işyerine gelerek silahla havaya sıktı. Havaya ateş eden R.Y. daha sonra olay yerinde uzaklaşarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden polis ekipler, olay yeri ve çevresinde boş kovanlarına rastladı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olaya ilişkin incelemelerini derinleştirdi. Polisin araştırmaları netice verirken, 32 adet suç kaydı bulunan R.Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.