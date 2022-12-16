Husumetlisinin iş yerini basıp tabancayla öldürüldü

Kırıkkale’de iş yerinde husumetlisi tarafından silahla vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. isimli şahıs, husumetlisi olduğu Hilmi Alkan (34) ile iş yerinde tartışma yaşadı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle E.A., ruhsatsız tabancayla ateş açarak Hilmi Alkan’ı ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve bekçi sevk edildi. Karın ve kolundan yaralanan şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hilmi Alkan, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs E.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de silahlı yaralamanın yaşandığı iş yerinde çalışma yaptı.