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Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı

Sivas’ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı.

Asayiş 22.06.2021, 13:48
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı

Sivas’ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 4 Eylül Sanayi Sitesinde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K’nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti. Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin olduğu iddia edilen 58 BY 927 plakalı Renault marka araca çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri 58 BG 048 Fiat marka araç sahibi N.B.K’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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