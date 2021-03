Husumetlisinin boğazına markette bıçak dayadı, dükkân sahibi ve müşteriler kurtardı

Bursa’da bir markette alışverişe gelen adamı husumetlisi boğazına bıçak dayayarak öldürmek istedi. Market sahibi ve müşterilerin müdahalesiyle kurtulan adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü saat 19.00 sıralarında İznik ilçesinin Elbeyli Mahallesinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki H.G, alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Bu sırada içeri giren husumetlisi 65 yaşındaki A.A.A, cebinden çıkardığı bıçakla H.G.’nin arkasından gelerek boğazına bıçak dayadı. Öfkeli adam, market sahibi ve bir müşterinin müdahalesiyle yere yatırılarak elinden bıçağın alındı. Olayda H.G. yara almadan kurtulurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.G. kasada ödeme yapacağı sırada içeri giren A.A.A, cebinden çıkardığı bıçağı hasmının boğazına dayıyor. A.A.A, market sahibi ve müşterinin müdahalesi sonucu yere düşerek elindeki bıçak alınıyor.