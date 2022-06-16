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Husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

Kocaeli’de alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan kişiyi vuran şahıs tutuklandı.

Asayiş 16.06.2022, 18:38
Husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

Kocaeli’de alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan kişiyi vuran şahıs tutuklandı.

Olay, dün İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesi’ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Y., aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan C.H.’nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.H., silahla Yasin Y.’yi göğsünden ve ayağından yaraladı. Yasin Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, C.H. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.H. tutuklandı.

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