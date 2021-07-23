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Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde husumetlisini tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G. polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye’de yakalandı.

Asayiş 23.07.2021, 00:20
Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde husumetlisini tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G. polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Y.G. isimli şahıs, B.E.’ye otomatik tüfekle iki el ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.E., yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G.’nin Osmaniye’de olduğu bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler zanlıyı Sanayi Sitesi civarında yakaladı. Gözaltına alınan zanlının Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.
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