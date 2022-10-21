Husumetlisini sokak ortasında vurdu

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz bir kişi, husumetlisi genci sokak ortasında silahla vurarak kaçtı. Şüphelinin kaçarken sıktığı kurşunlardan biri iş yerine, iki tanesi ise park halindeki araçlara isabet etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefoncudan çıkan M.A. isimli genç, husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki silahla M.A’yı bacağından üç mermi ile vurarak yaraladı. M.A. yere yığılırken, vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli kaçtı. Saldırganın koşarak kaçtığı sırada sıktığı kurşunlardan biri iş yerine, iki tanesi park halindeki araçlara isabet etti. Yaralı genç, olay yerine gelen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Burada güvenlik kamerası ve delil çalışması yapan polis, 7 adet boş kovan buldu. Hastanede tedavisi devam eden M.A’nın hayati tehlikesinin olmadığı ve birkaç suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.