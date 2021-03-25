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Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu

Çankırı’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Asayiş 25.03.2021, 16:45
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Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu

Çankırı’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen H.A. ve S.K., Dedeler Köprüsü mevkisinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken S.K. yanında bulundurduğu tüfek ile H.A.’ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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