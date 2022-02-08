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Husumetlisini öldürüp teslim oldu
Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi, husumetlisini silahla vurduktan sonra teslim oldu.
Asayiş 08.02.2022, 14:08
Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi, husumetlisini silahla vurduktan sonra teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, A.A. isimli şahıs akşam Karadiken Mahallesindeki bahçesindeyken husumetlisi M.C. olay yerine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrasında A.A. isimli şahıs, M.C’yi av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan M.C. kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Av tüfeğiyle husumetlisini vuran A.A. olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.