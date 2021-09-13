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Husumetlisini öldüren şahıs polise teslim oldu

Elazığ’ın Palu ilçesinde dün husumetlisini göğsünden tabanca ile vurup öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Asayiş 13.09.2021, 15:56
Husumetlisini öldüren şahıs polise teslim oldu

Elazığ’ın Palu ilçesinde dün husumetlisini göğsünden tabanca ile vurup öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.


Olay, dün gece saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Mezbahana mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan B.K. ile Birkan Ayık arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.K. belinden çıkardığı tabanca ile Birkan Ayık’ı göğsünden vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli B.K. gece yarısı Palu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.


İlçe Emniyet Müdürlüğünde B.K.’nın ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.

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