banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti

Esenyurt’ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 29.05.2022, 12:59
Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti

Esenyurt’ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt’ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen Turan K.’nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla iTuran K.’nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, “Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti” dedi.

Yorumlar (0)
30°
açık