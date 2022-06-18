banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Husumetlilerin karşılaşmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Elazığ’da aralarında daha önceden husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 18.06.2022, 10:52
Husumetlilerin karşılaşmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Elazığ’da aralarında daha önceden husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Adalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan iki grup sokak üzerinde karşılaştı. Kimlikleri öğrenilemeyen şüpheliler, aracın içerisinden çıkardıkları pompalı tüfekle husumetli oldukları 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu