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Husumetlileri evin önünde oturan aileye kurşun yağdırdı: 1’i çocuk 2 ölü

Erzurum’un Tekman ilçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan aileden 1’i çocuk 2 kişi öldü. Olayda 1 kişi ise yaralandı.

Asayiş 16.07.2022, 14:42
Husumetlileri evin önünde oturan aileye kurşun yağdırdı: 1’i çocuk 2 ölü

Erzurum’un Tekman ilçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan aileden 1’i çocuk 2 kişi öldü. Olayda 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Tekman ilçesine bağlı Aşağıhanbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde oturan bir aileye, husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 6 yaşındaki E.E. ve 80 yaşındaki İ.E. hayatını kaybetti. Aynı aileden olan K.E. ise yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı K.E. ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karıştığı iddia edilen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

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