banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

Malatya’da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı. Üç silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi de gözaltına alındı.

Asayiş 11.06.2022, 00:12
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

Malatya’da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı. Üç silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Göktuğ sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek Mis sokak içerisinde devam etti. Kurşunların havada uçuştuğu olayda açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı H.B.’nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı olay sonrası kaçmaya çalışan G.B.,O.Ç. B.K.,S.Ş. ile S.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 10’a yakın boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur