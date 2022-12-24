Husumetliler sokak ortasında birbirine ateş açtı: 1 yaralı

Kocaeli’de 2 husumetli sokak ortasında birbirine ateş açtı. Bir kişi yaralanırken diğeri ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1207 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Ulaş C., önceden husumetli olduğu Yüksel E.’yi görünce silahına sarılarak ateş açtı. Bunun üzerine Yüksel E.’de silahını çıkararak Ulaş C.’ye ateş etmeye başladı. Olayda Yüksel E. bacağından vurularak yaralanırken Ulaş C. ise aracı ile olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yararlının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 4 boş kovan ve 1 tane patlamamış mermi buldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor