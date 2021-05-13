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Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada balkondaki vatandaş yaralandı...Dehşet anları kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde husumetli kişilerin kavgasında silahlar konuştu. Balkonda olduğu iddia edilen bir vatandaş, vücuduna isabet eden saçma sonucu yaralandı.

Asayiş 13.05.2021, 00:54
Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada balkondaki vatandaş yaralandı...Dehşet anları kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde husumetli kişilerin kavgasında silahlar konuştu. Balkonda olduğu iddia edilen bir vatandaş, vücuduna isabet eden saçma sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu öne sürülen iki taraf arasında kavga çıktı. Silahlı saldırganın ateş açması sonucu N.Ç. isimli bir kişi balkona çıktığı sırada tesadüfen vücuduna isabet eden kör saçmayla yaralandı.

Yaralı N.Ç. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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