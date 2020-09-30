Husumetli olduğu şahsı pompalı ile yaralayan saldırgan yakalandı

Karabük’te ihaleden dolayı husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurup yaraladıktan sonra kaçan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşamüzeri Kordon Park Balık hali önünde meydana gelen olayda balık işletmecisi Sebahattin K. isimli şahıs daha önce aralarında bir ihaleden dolayı husumet olan Erdal I.’yı aracına binmek istediği sırada pompalı tüfek ile bacağından vurmuştu. Olay yerinden kaçan Sebahattin K., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu gece yarısı yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.