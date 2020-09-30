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Husumetli olduğu şahsı pompalı ile yaralayan saldırgan yakalandı
KARABÜK'TE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE AYAĞINDAN VURUP YARALADIKTAN SONRA KAÇAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 30.09.2020, 14:33
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Karabük’te ihaleden dolayı husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurup yaraladıktan sonra kaçan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dün akşamüzeri Kordon Park Balık hali önünde meydana gelen olayda balık işletmecisi Sebahattin K. isimli şahıs daha önce aralarında bir ihaleden dolayı husumet olan Erdal I.’yı aracına binmek istediği sırada pompalı tüfek ile bacağından vurmuştu. Olay yerinden kaçan Sebahattin K., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu gece yarısı yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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