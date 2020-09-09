Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Afyonkarahisar’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Eylül gecesi 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Çınar oto yedek parçası işi yaptığı iş yerinin önünde aralarında daha önceden husumet bulunan grup üyeleri ile karşılaştı. Sonrasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce gruplar arasında tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı. Olayda Çınar, Ö.Ü.’nün silahından çıkan kurşunlarla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sonrası başlatılan operasyonda Ö.Ü. ile birlikte M.E.Ç., İ.S., A.Ç.S., İ.K., N.K., Ş.Y., Y.E.K. ve İ.D. gözaltına alınırken olaya karışan diğer şüpheli İ.K.’nin ise aranmasının devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, şahıslardan cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Ö.Ü., tutuklanırken diğer 8 şahıstan 2’si adli kontrol şartı ile olmak üzere serbest bırakıldı.