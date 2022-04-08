Husumetli iki grubun kavgasında kan aktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gurubun tartışmasında ilk belirlemelere göre tabancayla vurulan çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanlarında bulundurdukları tabancayla ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.