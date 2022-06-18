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Husumetli iki ailenin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 18.06.2022, 20:49
Husumetli iki ailenin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu ileri sürülen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, M.A.T. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu F.K. ve F.Ö.’yü yaraladı. Olaydan sonra şüpheli bölgeden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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