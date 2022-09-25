Husumetli grupların silahlı kavgasında 1 ölü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki Hüseyin Koç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında husumet nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hüseyin Koç (32) ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Koç’un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.