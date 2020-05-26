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Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu

BURSA'DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN 2 AKRABA AİLEYİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DA ENGELLEYEMEDİ.

Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu

BURSA'DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN 2 AKRABA AİLEYİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DA ENGELLEYEMEDİ.

26 Mayıs 2020 Salı 05:30
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Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu

Bursa’da aralarında husumet bulunan 2 akraba aileyi sokağa çıkma kısıtlaması da engelleyemedi. 2 oğluyla birlikte akrabalarıyla tartışan baba, husumetlisini af tüfeğiyle göğsünden vurdu. Tüfekten çıkan saçmalar çevrede bulunan 2 kişiyi daha yaralarken, göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ü. ve 2 oğlu ile husumetli oldukları akrabaları Mahsun K. arasında A-345 sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mesut Ü. evden getirdiği av tüfeğiyle Mahsun K.’yı sağ göğsünden vururken tüfekten çıkan saçmalar Mahsun K.’nın yanında bulunan 2 kişiyi daha yaraladı. Mahsun K. vurulduktan sonra kanlar içerisinde yolda kalırken, Mesut Ü. ve 2 oğlu olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahsun K.’nın olay yerinde çok kan kaybettiğini gören yakınları yaralıyı kendi araçlarına alarak özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde bulunun 1’i kadın 2 yaralı ise ambulanslar ile çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Silahlı saldırgan ve 2 oğlu evinde gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Sokak üzerinde bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mesut Ü. ile çocukları Mert ve Onur Ü.’yü ikametlerinde yakaladı. Geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarılan 3 saldırgan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Yaralının yakınları hastahane önüne koştu

Göğsünden av tüfeğiyle vurulduktan sonra akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Mahsun K. hemen ameliyata alındı. Mahsun K.’nın ameliyata alındığını öğrenen akraba ve komşuları hastaneye akın etti. Hastahane önünde toplanan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

Göğsünden yaralandıktan sonra hemen ameliyata alınan Mahsun K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer 2 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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