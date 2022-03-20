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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi: "Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabilir"
Husiler, Suudi Arabistan’da drone saldırısı düzenledi
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan kentindeki Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi.
Asayiş 20.03.2022, 02:56
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan kentindeki Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi.
İran destekli Husi güçleri, Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde yer alan Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi. Saldırıda drone’lardan atılan bombaların hedefi olan su arıtma tesisinde ve elektrik santralinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yerel yetkililerden ise saldırıda ölen yada yaralananlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.