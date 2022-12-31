Hurdaya dönüp 3 yaralının çıktığı otomobilden sıyrık dahi almadan kurtuldu

Antalya’da geri dönüşüm toplama aracıyla çarpışan otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobilde sıkışıp yaralanan 3 kişi vatandaşların yardımıyla çıkartılırken, hurdaya dönen aynı araçtaki sürücünün burnu dahi kanamadı. Kazada kamyon şoförünü suçlayan sürücü, “Bizde 3 yaralı var ben de bir şey yok. Başım dönüyor sadece” dedi. Yaralılardan bir kadının elini ise yakını bir an olsun bile bırakmadı.

Kaza, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Kaya (59) yönetimindeki 15 AB 398 plakalı geri dönüşüm toplama kamyonu, Hatice Atik (60)yönetimindeki otomobil ile hafif çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Atik’in kullandığı otomobil refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu Aynur Aksoy, Sevim Aslan ve Emine Eren, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir kadının elini yakını bir an olsun bırakmadı.

Yaralanan Aynur Aksoy, Sevim Aslan ve Emine Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hatice Atik kazayı yara almadan atlattı.

“Sadece başım dönüyor”

Normal yolunda seyrederken kendisine kamyonun vurduğunu ileri süren Atik, “Normal orta şeritten gidiyordum, sağdan bana vurdu. O şiddetle ben de karşı şeride geçtim. 3 yaralımız var, ben de bir şey yok, sadece başım dönüyor” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.