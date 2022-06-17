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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı ama kurtarılamadı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 17.06.2022, 12:20
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Giresun’a giden emekli bekçi Ömer Kuğu (69) idaresindeki 34 GGL 41 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki duvara çarptı. Kazada, araçtan dışarı fırlayan Emriye Kuğu (64) ağır yaralandı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılıp ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emriye Kuğu, dün akşam hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.