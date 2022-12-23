Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktılar: 2 yaralı

Zonguldak’ta kömür yüklü kamyonet, önünde seyreden kamyonete çarptı. Üç aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan iki kişi ekiplerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Selami K. idaresindeki 26 ABF 337 plakalı Mitsubishi marka kömür yüklü kamyonet, önünde seyreden 34 LEV 116 plakalı Mercedes marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Mercedes marka kamyonet de 34 FZJ 587 Peugeot marka otomobile çarptı.

Kazada hurdaya dönen kömür yüklü kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü ve yolcunun imdadına ekipler yetişti. Olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Selami K. ve yolcu Akif A., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kaza dolayısıyla metrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.