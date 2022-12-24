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Hurdaya dönen kamyonette sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.
Asayiş 24.12.2022, 15:43
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.
Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Ali Kutlu idaresindeki 34 ECF 305 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran Ayhan Cesur’un kullandığı 59 PG 548 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kaza sonrası araçta sıkışan kamyonet şoförü Ali Kutlu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çabası sonrası yaralı kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.