banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Tekirdağ Malkara’da süt tankeriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 10.05.2021, 16:53
Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Tekirdağ Malkara’da süt tankeriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karamurat yolu üzeri Kermeyan sırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamurat istikametine seyreden Yaşar E. (62) yönetimindeki otomobil, viraja girerken karşı yönden gelen Ertuğrul Y. idaresindeki 59 LP 273 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan sürücü Yaşar E. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yorumlar (0)
15°
açık