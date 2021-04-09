banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Asayiş 09.04.2021, 22:09
2
Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Özgür K. idaresindeki 67 ABM 308 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Özgür K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgür K.’ya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık