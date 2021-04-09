Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Özgür K. idaresindeki 67 ABM 308 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Özgür K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgür K.’ya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.