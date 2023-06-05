Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Adana’nın Kozan ilçesinde kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralı kurtuldu.

Kaza, Kozan-Adana karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan 01 D 7625 plakalı araç ile 01 GZ 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kazada 2 kişinin yaralandığı araç ise hurdaya döndü.