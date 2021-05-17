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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Adana’nın Ceyhan ilçesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 17.05.2021, 18:00
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Adana’nın Ceyhan ilçesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana’dan Osmaniye’nin Kadirli ilçesi istikametine giden Bahtiyar Nacar yönetimindeki otomobil, Ceyhan’ın Mercimek Mahallesinde aniden yola çıkan Eray Yıldırım’ımın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Eray Yıldırım hafif yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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