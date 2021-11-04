Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Edirne’de Keşan-İpsala karayolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesinden İpsala istikametine seyreden Yılmaz Ersöz yönetimindeki 22 PG 976 plakalı otomobil, Korucuköy istikametinden gelerek Güneryağ Kavşağı’na çıkış yapan Hayri Tuna yönetimindeki 22 PD 383 plakalı hafif ticari araca çarpmasının ardından şarampole takla attı.

Yoldan geçmekte olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ersöz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.