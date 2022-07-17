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Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Edirne’de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 17.07.2022, 19:50
Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Edirne’de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol atlına aldı.

Yangını söndürme esnasında güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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