banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü simsiyah yaptı.

Asayiş 18.07.2022, 16:41
Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü simsiyah yaptı.

Yangın, Düzce’nin Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akınlar Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm firmasının hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alev topuna dönen hurdalıkları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gökyüzünü siyah dumanlar ile kaplayan hurdalıklarda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında can kaybı yaşanmadı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu