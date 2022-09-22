Hurdalıkta çıkan yangın 55 saatlik çalışmayla söndürüldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangın ekiplerin 55 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, 19 Eylül günü saat 12.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde D-5003 Sokak’ta bulunan Diler Holding’e ait Diler Demir Çelik Fabrikası’nın hurdalığında çıktı. Edinilen bilgiye göre, söndürülemeyen ve dumanı çevreye büyük zarar veren yangında 150 personel, 50’ye yakın araç ve 10 iş makinesi görev yaptı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, 55 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.