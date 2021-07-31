banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Hurdalık yandı, dumanlar şehrin her yerinden göründü

Bursa’da yangın çıkan hurdalık alev alev yandı. Dumanlar şehrin her yerinden göründü.

Asayiş 31.07.2021, 17:01
Hurdalık yandı, dumanlar şehrin her yerinden göründü
banner502

Bursa’da yangın çıkan hurdalık alev alev yandı. Dumanlar şehrin her yerinden göründü.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesinde bulunan hurdalıkta yangın çıktı. Hurdaların sür’atle alev almasıyla yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler alevleri saatler süren çalışma sonunda tamamen söndürdü. Hurdalık yangınında gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. Yangınla alâkalı tahkikat sürüyor.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501