banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Hurdacılara
Hurdacılara "çekçek" operasyonu
Zeki Triko icradan satıldı!
Zeki Triko icradan satıldı!
Asgari ücrete büyük zam
Asgari ücrete büyük zam

Hurdacılara "çekçek" operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Hurdacılar Sitesinde faaliyet gösteren işyerlerine ve ilçe merkezinde "çekçek" diye tabir edilen araç ve şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 3 noktada yapılan uygulamada 8 motosiklet ve arabaya trafik yönünden toplam 49 bin 800 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç bağlandı.

Asayiş 26.05.2022, 11:59 26.05.2022, 12:07
Hurdacılara "çekçek" operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği organizesinde çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla hurdacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sanayi Mahallesi 2058 Sokak üzerinde faaliyet gösteren Hurdacılar Sitesine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; daha önce yapılan operasyonda mühürlenen bir işyerinin mührü bozarak faaliyetine devam ettiği tespit edilerek işyeri sahibine “mühür bozma” suçundan adli tahkikat yapıldı. Ayrıca; ruhsatı bulunmadığı belirlenen 2 işyeri hakkında gerekli kurumlarla yazışmalar yapıldı. 1 adet şasi numarası ve motor numarası kazınmış kırmızı renkli motosiklet bulundu. Motosiklete el konulurken, işyeri sahibi hakkında “suç eşyasının satın alınması” suçundan adli tahkikat yapıldı. 21 adet işyerine Antalya Valiliğinin 02.03.2022 tarih ve 56709 Sayılı “Suç Eşyasının Alım Satımı” konulu 2022/2 Genelge emirleri çerçevesinde 2. el eşya alım satım matbusu doldurmadığı gerekçesi ile toplam 12 bin 201 TL idari yaptırım formu düzenlendi.

Manavgat ilçe merkezinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla çekçek tabir edilen araç ve şahıslarla ilgili 3 noktada sabit yol uygulaması ve 3 sivil ekip ile gezici uygulama yapılırken, toplam 8 motosiklet ve arabaya trafik yönünden 49 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. 1 adet motosiklet ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık