Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

ANKARA (İHA) Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında çıkan yangın, dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yenimahalle Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan hurdacıda meydana geldi. Gece yarısı 02:30 sıralarında Hurdacı İsmet Erzik ait dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Dükkan kullanılamaz hale geldi

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması üzerine yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, alevler dükkanı kullanılamaz hale getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.